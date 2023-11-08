Bizim Toptan dokuz ayda cirosunu yüzde 68 artırdı

Bizim Toptan'ın artan cirosu içinde, tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı Seç Market kanalının büyümesinin önemli katkısı bulunuyor. Seç Market'in Türkiye genelindeki iş ortaklarının sayısı 2 bin 699'a ulaşırken, Bizim Toptan'ın satışları içindeki payı da yılın üçüncü çeyreğinde de artmaya devam ederek yüzde 24'e ulaştı. Bizim Toptan'ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF'ın tedarik konusunda müşterilere tek elden sunduğu çözümler ve aktif saha operasyonlarıyla EDT müşteri portföyü ve satış gelirlerini artırması da büyümeye önemli katkı sağladı. PROSAF satışları yüzde 130'lara yaklaşan büyüme oranı ile Bizim Toptan büyümesinin bir diğer lokomotifi olmayı sürdürmektedir.

“Başarılı bir performans gösterdiğimiz üçüncü çeyrekte yeni yatırımlarla büyümeyi ve mağaza ağımızı genişletmeyi sürdürürken, EDT ve perakende kanalında da aktif müşteri sayımızı artırdık. Yılın ilk 9 ayında müşteri sayımız 2 milyonu aştı. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde cevap verebilmek ve daima daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için dijital altyapımızı güçlendiriyoruz. Portföyümüzde bulunan gıdadan temizliğe binlerce temel ihtiyaç ürününü toptan satış fiyatlarıyla, mümkün olan en uygun fiyatlarla sunarak müşterilerimizin bütçelerine ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla da ekim ayı boyunca özel bir kampanyaya imza attık. Enflasyonla mücadeleye destek kapsamında indirim ve kampanyalarımız yıl sonuna kadar sürecek. Her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olmaya, güçlü lojistik ağımızla ürün ve hizmetlerimizi ülkemizin dört bir köşesine kesintisiz olarak ulaştırmaya devam edeceğiz."