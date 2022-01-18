Gündem Çocukları hedef alan Feyza Altuna AK Partiden tepki İstismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun
POLİTİKA

Çocukları hedef alan Feyza Altun'a AK Parti'den tepki: İstismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun

CHP'ye yakınlığıyla tanınan Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından 'trans çocuklar vardır' paylaşımı yaptı. Skandal paylaşıma tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocuk çocuktur... Çirkin sözler ve istismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocukları hedef alan Feyza Altuna AK Partiden tepki: İstismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun
Feyza Altun

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve CHP'ye yakınlığıyla tanınan Avukat Feyza Altun, yeni bir skandala imza attı.

CHP'li Feyza Altun: AK Partili herkesten nefret ediyorum
GÜNDEM
CHP'li Feyza Altun: AK Partili herkesten nefret ediyorum

Twitter hesabından paylaşım yapan Altun, 'trans çocuklar vardır' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada infiale neden olan gelişme sonrası Altun çareyi profilini gizlemekte buldu.

"İSTİSMARCI YAKLAŞIMLAR ÇOCUKLARDAN UZAK DURSUN"

Skandal paylaşıma bir tepki de AK Parti'den geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocuk çocuktur... Çirkin sözler ve istismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun!" diyerek Altun'a tepki gösterdi.
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