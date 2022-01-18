Çocukları hedef alan Feyza Altun'a AK Parti'den tepki: İstismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve CHP'ye yakınlığıyla tanınan Avukat Feyza Altun, yeni bir skandala imza attı.

GÜNDEM CHP'li Feyza Altun: AK Partili herkesten nefret ediyorum

Twitter hesabından paylaşım yapan Altun, 'trans çocuklar vardır' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada infiale neden olan gelişme sonrası Altun çareyi profilini gizlemekte buldu.

"İSTİSMARCI YAKLAŞIMLAR ÇOCUKLARDAN UZAK DURSUN"

Skandal paylaşıma bir tepki de AK Parti'den geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocuk çocuktur... Çirkin sözler ve istismarcı yaklaşımlar çocuklardan uzak dursun!" diyerek Altun'a tepki gösterdi.