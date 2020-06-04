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EĞİTİM

Çocukların yüzde 47’si evde kalmaktan rahatsız

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü pandemi dolayısıyla evden eğitim sürecine geçen öğrenci ve velilerin psikolojik değişimlerine ilişkin araştırma yaptı. Buna göre çocukların %47’si evde kalmaktan çoğunlukla rahatsız ve bu sonuç sokağa çıkma yasağı sebebiyle çocukların evde kalmaktan fazlasıyla sıkıldıklarını gösteriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 nedeniyle pandemi ilan edilmesi ve uzaktan eğitim sistemine geçişin ardından velilerin ve öğrencilerin günlük hayatlarında da oldukça önemli değişimler yaşandı. Bu değişimlerin psikolojik etkilerini görmek amacıyla, Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün 2036 veli ve 2025 öğrenci ile gerçekleştirdiği araştırmaya Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Karaırmak başkanlık yaptı. “Salgın Döneminde Ebeveynlerin ve Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Yaşamdaki Denge Durumları Araştırması” çarpıcı sonuçlar içeriyor.

İŞLERİNİ KAYBETMEKTEN KORKUYORLAR

Elde edilen sonuçlara göre, ebeveynlerin %87,2’si sokağa çıkma yasağı gelmesi gerektiğini düşünürken %12,8’i sokağa çıkma yasağının gelmesi gerekmediğini düşünüyor. Sokağa çıkma yasağı gelmesi gerektiğini düşünen ebeveynler, ebeveynlik stresi ve korku, kızgınlık gibi olumsuz duyguları daha fazla taşıyor. Salgının başka bir boyutu olan ekonomiye bakıldığında ebeveynlerin %74,1’i işini kaybetme korkusu yaşamıyorken %25,9’u işini kaybetme korkusu yaşıyor. Ayrıca, araştırmaya katılan ebeveynlerin %77,9’u iş nedeniyle her gün dışarı çıkıyorken %22,1’i iş nedeniyle her gün dışarı çıkmıyor.

LİSELİLER DAHA ÇOK ZORLANIYOR

Öğrenciler açısından da raporda dikkat çekici veriler yer alıyor. Rapora göre kız öğrenciler, erkeklere göre salgın dönemine uyum sağlamakta daha fazla zorlandıklarını ve daha fazla olumsuz duygu yaşadıklarını belirtiyor. Ortaokul kademesindeki çocuklar, bu dönemi lise kademesindeki çocuklara kıyasla daha olumlu duygular içerisinde geçiriyor. Lise öğrencileri ise korku, kızgınlık gibi olumsuz duyguları daha fazla yaşıyor ve yüksek oranda da kaygı hissediyor. Dolayısıyla ortaokul öğrencilerinin salgın döneminde yaşanan olumsuzluklar karşısında psikolojik olarak daha sağlam; lise öğrencilerinin ise psikolojik sağlamlıklarının daha kırılgan oldukları belirtiliyor. Lise öğrencileri ebeveynlerinin davranışlarından şikayetçi görünüyor. Ergenlik dönemine bağlı olarak anne ve babalarının kısıtlayıcı ve müdahaleci davrandıklarını düşünüyorlar ve ebeveynlerinin aşırı beklenti içinde olmalarından dolayı baskı altında hissediyorlar.

ÇOK SIKILDILAR

Raporda öğrencilerin evde olması ve okula gidememesi süreci ile ilgili de veriler alıyor. Bu verilere göre çocukların %47’si (952 kişi) evde kalmaktan çoğunlukla rahatsız ve bu sonuç sokağa çıkma yasağı sebebiyle çocukların evde kalmaktan fazlasıyla sıkıldıklarını gösteriyor. Çocukların %46,4’ü (939 kişi) ise okula gidememekten dolayı oldukça üzgün. Çocukların %12,8’i (260 ergen) ebeveynleriyle hiç zaman geçirmezken, 71,8’i (1454 ergen) 1-4 saat zaman geçirmektedir. Buna ek olarak %10,8’i (219 ergen) 4-6 saat, %4,5’i (92 ergen) ise 6 saatten fazla ebeveynleriyle zaman geçiriyor.

En çok sosyal medyada zaman geçiriliyor

  • Ayrıca çocukların evde kaldıkları dönemde zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair sonuçların da yer aldığı araştırma raporunda, ilk sırayı teknoloji ve internet kullanımı alıyor. Öğrenciler en çok sosyal medyada vakit geçiriyor. Sosyal medyayı, Uğur Okulları’nın online eğitim platformu Metodbox kullanımı takip ediyor. Vakit geçirilen diğer alanlar sırasıyla; arkadaşlarla ve aile ile geçirdikleri zaman, kitap okumak, kendilerine zaman ayırmak, ev içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmek, yeni uğraşlar edinmek ve videolar çekmek olarak devam ediyor.

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