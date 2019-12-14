Gündem Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu Tonlarca çöpün içinde saatlerce aradılar
KONYA

Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu: Tonlarca çöpün içinde saatlerce aradılar

Konya'da, iş insanı Eyüp Güçlü'nün bankadan çekip poşet içerisine koyduğu 70 bin dolar, temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldı. Belediye ekiplerince toplanan çöplerin izini süren Güçlü, işçiler ile birlikte yapıtğı aramada parayı bularak teslim aldı.

Haber Merkezi DHA
Arama sonucu bulunan para tutanakla teslim edildi.
Arama sonucu bulunan para tutanakla teslim edildi.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda iş insanı Eyüp Güçlü, bankadan çektiği 70 bin doları bir poşet içerisine koyarak iş yerine geldi. İş yerinin temizliği ile ilgilenen görevli, içerisine bakmadan poşeti çöpe attı. Poşeti bıraktığı yerde bulamayan Güçlü, poşetin çöpe atıldığını öğrendi. Çöp konteynerine bakan Güçlü, çöplerin de Karatay Belediyesi ekiplerince toplandığını gördü.

Tonlarca çöpün içinde saatler aradılar

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güçlü, çöp aracının plakasını belirledi. Karatay Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Eyüp Güçlü, 42 KB 916 çöp kamyonunun Kaşınhanı bölgesindeki depolama alanına çöpleri boşalttığını öğrendi. Güçlü, görevlilerle birlikte tonlarca çöpün içinde saatlerce 70 bin dolar bulunan poşeti aradı. 70 bin doların bulunduğu poşeti bulan Eyüp Güçlü büyük sevinç yaşadı. 70 bin dolar, tutanak karşılığında Eyüp Güçlü’ye teslim edildi.

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