Çorum haberleri: Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili mesajı atmayın Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili mesajı atmayın Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte kar yağışının başladığı günden itibaren öğrencilerin sosyal medya üzerinden gönderdikleri yoğun tatil beklentisi mesajları üzerine "Lütfen bu konuda mesaj atmayınız, sizleri seviyoruz, hepinize üstün başarılar diliyoruz" paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi 12 Şubat 2020, 13:06 Son Güncelleme: 12 Şubat 2020, 13:29 DHA