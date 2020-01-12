Meteorolojiden 3 bölge için uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

5 günlük hava tahmini.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da soğuk havalar etkili oluyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarındaseyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.