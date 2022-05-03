Çorum'un Osmancık ilçesinde bir çiftçiye ait ağıla giren kurt sürüsü 11 küçükbaş hayvanı telef etti Başpınar köyünde ikamet eden Doğru ailesinin köye 12 kilometre uzaklıkta bulunan ağılına 28 Nisan'da giren kurt sürüsü, beş koyun, dört oğlak ile iki kuzuyu telef etti. Saldırıda yaralanan dört koyun kesime gönderildi.

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