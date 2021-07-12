Ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti

Yaklaşık 150 bin TL maddi zararı olduğunu söyleyen Erdem, Dün gece saat 21.00 sularında köpeklerin havlamasından köye kurtların indiğini fark ettik. Bizler de kurtları görünce hemen ağıllarımıza koştuk. Koyun cesetleri yüzünden ağıla giremedik. Bizler de kapıyı kırmak zorunda kaldık. İçeri girdiğimizde 79 koyunumuz telef olmuştu. Kurt pencereyi kırıp içeri girmişti. Aynı şekilde pencereden kaçmıştı. Bizler telef olan koyunlarla uğraşırken kurt başka bir ağıla girmişti. Tüm köylü o ağıla girerek kurdu köşeye sıkıştırdık. Artık elimize ne geçtiyse kurda vurarak öldürdük. Toplam zararımız yaklaşık 100 bin TL. Annem böbrek hastasıdır. Hastanede yatmakta. Annem hem bu koyunlara emek verdiği için hastalandı. Ben ve kardeşimde geçen yıldan beri tek başımıza bu hayvanlara baktık. Annem ve babam hasta. Yeri geldi aç kaldık. Bizler 20 yıldan bu koyunları topladık. Kurt ise 20 dakikada telef etti. Kuzulama dönemiydi. Kuzular şu an süt emiyor. 100’ün üzerinde kuzu saatlerce annelerini aradı. İnsanın içi parçalanıyordu. Bunlarda süt içmese telef olurlar. En az yarısı telef olur. Bu yüzden yetkililerin yardım elini uzatılmasını istiyoruz diye konuştu.