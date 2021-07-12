Ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti

Gümüşhane-Bayburt sınırında yer alan Vauk dağı geçidindeki Güvercinlik köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan 34 yaşındaki Mehmet Güvercin’in koyunlarının olduğu tel örgüyle çevrili ağıla dün gece kurtlar girdi.
Sabahın erken saatinde hayvanlarını otlatmak için dağa götürmek üzere ağılına giden ve içeriye girdiğinde hayatının şokunu yaşayan Güvercin, kısa bir süre önce borçla aldığı hayvanlarının neredeyse tamamının telef olduğunu gördü.
Güvercin'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla yaralı 43 hayvan ağıldan çıkarıldı ve veteriner çağrıldı.
Telef olduğu belirlenen 103 koyun ise İl Özel İdaresine ait kepçelerle ağıldan çıkarılıp güvenli bir noktada gömüldü.
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43 KOYUNU DA YARALADI
Ağıla giren kurtların 103 koyunu orada telef ettiğini ve 43 tanesini yaraladığını anlatan Güvercin şunları söyledi:
“Yaralanan hayvanların ağır olanlarını da biz kesmek zorunda kaldık. Toplamda 112 koyunum telef oldu, 34 tanesi yaralı kurtuldu. Kurtların çitin üzerinden değil de altını kazarak girdiğini tahmin ediyoruz. Tek değil en az 2 kurt olduğunu düşünüyoruz.”
Güvercin, kurt saldırısıyla kaybettiği hayvanları borçla aldığını ve henüz sigortasını yaptırmadığını söyledi.