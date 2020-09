Çorum'da pazara maskesiz geldi, uyarılınca 'Her gün hap yutuyorum' dedi Çorum'da pazara maskesiz geldi, uyarılınca 'Her gün hap yutuyorum' dedi Bazı vatandaşlar kurallara uymamakta ısrar ediyor. Çorum'da kurulan pazarda bir şahıs maskesiz geldi. Güvenlik görevlisi ile tartışma yaşayan şahıs, ''Hayır maske takmayacağım. Ben her gün hap yutuyorum'' dedi.

Haber Merkezi 20 Eylül 2020, 10:42 Son Güncelleme: 20 Eylül 2020, 10:42 DHA