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Gündem Çorumda pazara maskesiz geldi, uyarılınca Her gün hap yutuyorum dedi
ÇORUM

Çorum'da pazara maskesiz geldi, uyarılınca 'Her gün hap yutuyorum' dedi

Çorum'da pazara maskesiz geldi, uyarılınca 'Her gün hap yutuyorum' dedi

Bazı vatandaşlar kurallara uymamakta ısrar ediyor. Çorum'da kurulan pazarda bir şahıs maskesiz geldi. Güvenlik görevlisi ile tartışma yaşayan şahıs, ''Hayır maske takmayacağım. Ben her gün hap yutuyorum'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar kurallara uymuyor.
Vatandaşlar kurallara uymuyor.

Çorum’da koronavirüsle mücadele sürerken, semt pazarlarında yoğunluk ise devam ediyor. Hafta sonu Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nda da yoğunluk yaşandı. Pazara gelenlerin bazıları maske takmazken, sosyal mesafe kuralları da unutuldu.

Vatandaşlar kurallara uymuyor.

Pazarcılar ise salı pazarının kapalı olmasından dolayı cumartesi pazarının kalabalık olduğuna dikkati çekti. Pazarın giriş yerlerinde görev yapan güvenlik görevlileri, ateş ölçümü yaparak, maskesiz olanları pazara almadı.

Maskesiz çıkmayın: Uyarılara rağmen sokaklar yine maske takmayan kişilerle dolu
KORONAVİRÜS
Maskesiz çıkmayın: Uyarılara rağmen sokaklar yine maske takmayan kişilerle dolu

Vatandaşlar kurallara uymuyor.

HEM MASKE TAKMADI HEM EŞİNE KIZDI

Eşiyle birlikte pazara alışveriş için gelen ve pazarda maskesiz dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra çıkış kapısına gelen bir kişiyle, güvenlik görevlisi arasında ise maske tartışması yaşandı.

Vatandaşlar kurallara uymuyor.

Güvenlik görevlisi, adamı maskesini takması yönünde uyararak, şöyle konuştu:

  • “Sen virüse karşı savaş mı açtın, senin çocukların yok mu, sen başkalarının sağlığını düşünmediğin gibi kendi sağlığını da düşünmüyorsun. Herkesin sağlığını düşünmek zorundasın. Hapşırsan ne olacak çevrende insanlar var.”

Maskesiz adamın eşi, elindeki maskeyi eşine takmak istedi ancak adam, “Hayır takmayacağım, at o maskeyi. Ben her gün hap yutuyorum” diyerek cevap verdi. Eşinin maske vermesine de kızan adam, daha sonra ikna edilerek maskesini takıp, pazar yerinden ayrıldı.

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