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Koronavirüs Maskesiz çıkmayın Uyarılara rağmen sokaklar yine maske takmayan kişilerle dolu
TÜRKİYE

Maskesiz çıkmayın: Uyarılara rağmen sokaklar yine maske takmayan kişilerle dolu

Kovid-19 vakalarının 13 Haziran’dan itibaren tırmanıp 1500’leri aşması endişelendiriyor. 5 şehirde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Böylece maske mecburiyeti getirilen şehir sayısı 44’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da maske takmayan ya da maske takar gibi yapanları uyararak, “Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsle mücadelede başarılı bir grafik izleyen Türkiye, 1 Haziran’da normalleşme sürecine girdi. Ancak bu süreçte yaşanan rehavet, salgında “ikinci dalga” riskini de beraberinde getirdi. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında, 30 Mayıs-11 Haziran 2020 tarihleri arasında koronavirüs vaka sayıları binin altında gerçekleşmesine rağmen vaka sayıları 13 Haziran’da bin 459, 14 Haziran’da bin 562, ve 15 Haziran’da bin 592 olarak açıklandı.

UYARILAR DİKKATE ALINMIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Haziran’daki vaka sayılarını açıklarken “Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz” uyarısı yaptı. Ancak sokaklardan yansıyan fotoğraflar kurallara uyulmadığını gözler önüne seriyor.

BU BİR SOSYAL SORUMLULUK

Maske takmayarak hepimizin canını hiçe sayan insanlar için Bakan Koca dün bir uyarı daha yaptı ve koronavirüse karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Bakan Koca, maske uyarısını Twitter’dan “Maskesiz? Görenler ne der?” fotoğrafıyla paylaştı. Virüse karşı yürütülen mücadelede maskenin sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayan Koca, “Maske takarak birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım. Virüsle mücadelede maskesiz mücadele edemeyiz” ifadesine yer verdi.

MESAFE KURALINA DA UYAN YOK

Bakan Koca’nın ısrarlı uyarılarına rağmen dün sokaklardan yine benzer fotoğraflar geldi. Gaziantep’te insan yoğunluğunun en fazla yaşandığı çarşı ve caddelerde dün kaydedilen görüntüler ise korkuttu. 2 milyonluk nüfusa sahip Gaziantep, 20 milyonluk İstanbul’u sosyal mesafe kuralını delmede geride bıraktı. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maske kuralına en fazla gençlerin riayet etmediği gözlemlendi. İnsan yoğunluğunun yaşandığı Gaziler Çarşısı’nda ise sosyal mesafe kuralı adeta hiçe sayıldı.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

  • Vaka sayılarında yeniden artış görülen Diyarbakır’da ikinci dalga eğilimi devam ediyor. Daha önce günde birkaç vaka görülen kentte, son 16 günde 500 yeni vaka hastaneye yatırılırken, yaklaşık 700 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Ancak buna rağmen sokağa çıkan vatandaşlar maske ve mesafe kuralını unuttu. Bursa’da ve maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu birçok ilde de benzer manzaralar vardı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de rehavet uyarısı yaptı ve şehir tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

3 BİN 241 NOKTAYA DENETİM

İstanbul Valiliği, “yeni normal”e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İstanbul’da dün gece “yeni normal” kapsamında, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldı.”

Doğru kullanın

  • Rize İl Pandemi Kurulu, yeniden görülmeye başlanan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşları, ağız ve burnu tam olarak kapatarak doğru şekilde maske kullanma, sosyal mesafe, genel hijyen ve el temizliğine dikkat etmeleri için uyardı. Uyarıda, sağlık otoritelerince sürekli olarak salgının henüz geçmediği ve riskin en üst düzeyde devam ettiğinin vurgulandığı da hatırlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 1467
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 17, vaka sayısı 1467
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