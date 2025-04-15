Adana Karataş ilçesinde tarım işçisi olarak çalışan ailenin oğlu olan Cumali Timi 12 Nisan sabah saatlerinde kayboldu. Annesi uykudayken çadırlarından oynamak için çıkan ve sırra kadem basan 7 yaşındaki Cumali’nin arama çalışmaları 4’üncü gününde de sürüyor.





CUMALİ TİMİ BULUNDU MU?





Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi’den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İşçiler Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.





KANAL KENARINDA TERLİĞİ BULUNMUŞTU





Timi'nin terlikleri, sulama kenarında bulundu. Sulama kanalı ve çevresinde 250 personelin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı. Çalışmalar, dördüncü gününde de devam ederken Karanfil Timi, oğlunun bir an önce bulunması için yardım isteyerek gözyaşı döktü.





VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA





Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Jandarma sulama kanalı kenarında bir terlik buldu. Bu terliğin de çocuğa ait olduğunu teyit etti. Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok. Ailesi de bilmiyor. Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması. Sonrasında eğer adli bir boyutu varsa, süreç bu yönde ilerleyecektir" dedi.





Cumali Timi'nin kanal kenarında terliğinin bulunmasının ardından Karanfil Timi, "Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun" diye gözyaşı dökmüştü.





'GÖREN, DUYAN VARSA HABER VERSİN'





Hürriyet'te yer alan habere göre Cumali Timi’nin dedesi Cumali Davulcu ise "Cumartesi günü babası karpuz serası açmaya gitti. Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış. Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar. 10 dakika içerisinde çocuk kayboldu. Sulama kanalına mı gitti, biri mi götürdü, gören veya duyan kimse yok. Yunus Emre’yle birlikte oyun oynadıktan sonra ayrılırlarken Yunus Emre'ye üşüdüğü için çadıra gideceğini söylemiş ama her yeri aradık bulamadık. Karada ve sulama kanalında 3 gündür aranıyor ama bulunamadı. Çocuğumuzun fotoğrafı her yerde var. Gören, duyan olursa haber versinler. İnşallah bir sonuca varırız" diye konuştu.











