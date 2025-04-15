Pendik’te ortakların alacak verecek kavgası kanlı bitti: Lokanta müşterisi hayatını kaybetti

Pendik'te bir lokantanın iki ortağı arasında yaşanan alacak verecek tartışmasının ardından ortaklardan biri işyerini kurşunlattı. Olayda içerde müşteri olarak bulunan Koray İspir (40) vurularak hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay anı bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.