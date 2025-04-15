Pendik’te ortakların alacak verecek kavgası kanlı bitti: Lokanta müşterisi hayatını kaybetti

Olay İstanbul Pendik'te meydana geldi. Bir lokantanın iki ortağı arasında çıkan alacak verecek kavgasının ardından biri iş yerini kurşunlattı. Olay anı bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Pendik, Yenişehir Mahallesinde 27 Mart 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda bir lokanta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı.
KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde bir otomobilden ateş açılmasının ardından çevredekilerin korku içinde kaçtığı anlar görülüyor.
Husumet sonucu ailelerden birinin kendi lokantasını kurşunlattığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan kişilerin kimliklerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı.
Baskınlarda azmettirici olduğu iddia edilen A.G.(35), olayda silah kullanan M.S.(20), olay sırasında aracı kullanan Ö.K.(24), M.B.(27), G.B.(32) gözaltına alındı.
Şüphelilerin olayda kullandığı otomobil ise bir otoparkta bulundu. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)