Cumhur İttifakı adayı Kurum: Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik çile olmaktan çıkacak

"Depremde yıkılan bir evin enkazının resmini çizmiş, yanına da beni çizmiş. 'Murat ağabey gelecek, o evi yapacak.' diyor. Biz o evi yapacağız, o çocukların umudu olacağız. Bir tane kardeşimiz de salona girerken, 'Deprem bölgesine geldiniz, günlerce, aylarca bizim için çocuklarımız için çalıştınız. Sizler, eşiniz, çocuklarınız bize hakkınızı helal edin.' dedi. Biz görevimizi yaptık. Milletimizin en zor anında yanında olmalıydık."