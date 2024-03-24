Cumhur İttifakı adayı Kurum: Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik çile olmaktan çıkacak

Kurum, Üsküdar'da "Kahramanmaraşlılar ile Sahur Sofrası" programına katıldı.
"Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek"
İstanbul'un sorunlarını çözmek için her zaman sahada ve vatandaşlarla birlikte olacaklarını ve tek gündemlerinin İstanbul olacağını anlatan Kurum, tüm İstanbullulara el uzatacaklarını kaydetti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen çalışmaları anlatan Kurum, devletin ilgili tüm kurumları olarak aylarca sahadan ayrılmadıklarını ve vatandaşların yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.
"Dirençli bir İstanbul sözü verdik"
Kurum, salona giriş yaparken bir çocuğun kendi çizdiği resmi hediye ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
Kurum, depremde on binlerce insanın yakınını ve sevdiklerini kaybettiğini, birlik ve beraberlik duygularıyla ayakta kalındığını söyledi.