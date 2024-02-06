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Cumhur İttifakı Ankara adayı Altınok'tan Mansur Yavaş'a tepki: O resimlerin yerine keşke eserlerini ve hizmetleri assaydı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kahramanmaraş Kültür Derneği'ne ziyarette bulundu. Burada yaptığı konuşmada ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da her yere fotoğrafını astığını belirten Altınok, "O resimlerin yerine keşke eserlerini ve hizmetleri assaydı. Her biri 650 bin - 1 milyon 500 bin lira arasındadır o resimler'' ifadelerini kullandı.

00:15 - 6/02/2024 Salı
AA
Altınok'a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan da eşlik etti.
Altınok'a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan da eşlik etti.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, başkenti her alanda geliştirecek ve kalkındıracak projeleri olduğunu bildirdi.

Altınok, Kahramanmaraş Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Altınok, depremi haberini alınca hemen harekete geçtiklerini, Keçiören Belediyesi olarak bölgeye yardım malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.

Altınok, yaşanılan her felaketten ders alınması, kentsel dönüşüm planlarına öncelik verilmesi gerektiğini dile getirerek, büyükşehir belediye başkanı olduğu takdirde Kahramanmaraş'ta ihtiyaç duyulan hizmetleri yapacağını ifade etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da her yere fotoğrafını astığını ileri süren Altınok, "O resimlerin yerine keşke eserlerini ve hizmetleri assaydı. Her biri 650 bin - 1 milyon 500 bin lira arasındadır o resimler. Keşke o koca koca resimler yerine onlara harcanan parayla kütüphane, kreş yapılsaydı." diye konuştu.

Ankara'nın hak ettiği yere kavuşacağını belirten Altınok, "Bizim projemiz de var, eserlerimiz de var. Şehri her alanda geliştirecek ve kalkındıracak projelerimiz hazır." dedi.


Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok: Kira öder gibi binlerce konut yapacağız
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok: Kira öder gibi binlerce konut yapacağız

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "5 yılda (Mansur Yavaş) Büyükşehir Belediye Başkanının sözü var 'Fuar alanını bitireceğiz, başkentimize kazandıracağız' diye fakat maalesef çivi çakılmamıştır. Bir yılda yani 2024-2025'te, fuar alanımızı başkentimize, Ankara'mıza kazandıracağız." dedi. Altınok, "Büyükşehirde asgari ücretten az maaş alan personel var. İşten kimseyi çıkarmayacağız, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, maaşlara zam yapacağız. Kira öder gibi binlerce konut yapacağız. Yapacağım dediğimi yapmazsam bana söyleyin. Hangi partiye mensup olursak olalım Ankara'ya hizmet etmek lazım." ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraş Kültür Derneği
#Turgut Altınok
#ziyaret
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