Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'destan yazacağız' diyerek sinyali verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katıldı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım dün Cumhur İttifakı adına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada ittifakın genişleyeceğinin sinyalini verdi.
"Aramıza yeni katılacak dostlarımızla destan yazacağız"
"Aramıza yeni katılacak dostlarımızla destan yazacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Allah'ın izni, milletimizin desteği ve sizlerin gayretiyle 14 Mayıs seçimlerinde de, hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Bu kutlu mücadelenin son dönemeci olan 14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla, Cumhur İttifakı olarak inşallah beraberce yazacağız."
açıklamasında bulundu.
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
#Cumhur İttifakı
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