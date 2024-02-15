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Tapu sorunu kalmayacak

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, Sarıyer’deki tapu sorununun çözüleceğini söyledi. Karadeniz Vakfı’nda vatandaşlarla buluşan Kurum, “Büyükşehir mülkiyetinde oturan ne kadar hak sahibi kardeşimiz varsa, mülkiyet ve tapu sorununu çözeceğiz” dedi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:47 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum

Karadeniz Vakfı’nın Sarıyer’deki programında vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, CHP’li yönetimi eleştirdi. Zekeriyaköy ve Demirciköy’de altyapı olmadığını vurgulayan Kurum, 21. yüzyılda kanalizasyonun Karadeniz’e aktığını vurguladı.


EL ELE DÖNÜŞÜM

Sarıyer’de 1 Nisan’dan itibaren mülkiyet sorunu kalmayacağını vadeden Kurum, “Büyükşehir mülkiyetinde oturan ne kadar Sarıyerli hak sahibi kardeşimiz varsa, ilk iş vatandaşımızın alacağı şartlarda satışını gerçekleştireceğiz. Ardından imar planlarını yaparak mülkiyet problemini çözeceğiz. Sonrasında el ele dönüşüm gerçekleştireceğiz. Hiç kimse mahallesinden gitmeyecek” diye konuştu. Sarıyer’e açık ve kapalı spor alanları, yeni yaşlı yaşam merkezi ve modern pazar alanları yapılıp Balıkçılar Çarşısı’nın yenileneceğini ifade eden Kurum, İstinye Ferahevler Mahallesi’ne de mahalle bahçesi müjdesi verdi.


BOYNUMUZUN BORCU

Beşiktaş-Sarıyer ve İstinye-İTÜ-Ayazağa arasındaki raylı hattı 2,5 yılda tamamlayacakları sözünü veren Kurum şunları kaydetti: “İstanbul’u geleceğe hazırlamak boynumuzun borcu. Ama ne yazık ki bu şehir mevcut CHP’li belediye tarafından kaderine terk edilmiş, son 5 yılda çok yara almıştır.”


Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola servis edildi
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola servis edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan İliç’teki maden ocağında yaşanan toprak kayması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığının 135 kez denetlendiğini belirtti. Kurum, “İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle; 3 ay kapısına mühür vuruldu. Bununla da kalınmayıp; işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle; Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola servis edildi. Çevre Bakanlığı’nın işletmenin kapasite artışı kararını verme yetkisi yoktur. Hangi vicdanla, hangi duyguyla bu konuyu İstanbul’a ve İstanbul seçimlerine getirdiniz? ” dedi.

#Murat Kurum
#yerel seçim
#AK Parti
#İstanbul
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