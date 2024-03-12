Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi tvnet'te açıkladı

Bana çıktığım birçok yayında 'Eskiyle ilgili kötüleyici cümleler kurmadınız' dediler. Ben İzmir'de yaşayan biri olarak İzmir'in marka değerini aşağıya çekecek söylemlerden uzak durmaya çalışıyorum. Bizim farklı belediyecilik işleri konuşmamız lazım. Ben daha önce de söyledim.

Benim İzmir'le ilgili hayallerim daha ötesi. Ulaşımı birinci sıraya koyduk. Evet yemyeşil bir İzmir yapalım fakat öncelikle gerçekleri görüp buna göre hareket etmemiz lazım.

5 yılda her yıl 25 bin konut yapılsaydı 125 bin konut inşa edilmiş olacaktı. Rakip siyasi partilere baktığımda bununla ilgili gündemlerinin olmadığını, heyecanlarının olmadığını görüyoruz. Ben birkaç gün önce Mobilyacılar Sitesi, Ayakkabıcılar Sitesi buraları gezdim. Benden istedikleri şey ne biliyor musunuz? 'Buraları temizleyin yeter.' Ben İzmir'in marka değerini aşağıya düşürecek hiçbir şeyin içinde olmadım olmayacağım.