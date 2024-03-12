Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi tvnet'te açıkladı

“Bu beşinci adaylığım aday olarak beşinci kampanyam. Dördünde milletvekili olarak kampanyada bulunduk. Yerel seçimlerde aday olmadığım zamanlarda da kampanyanın içindeydim. Saha bakış açısından seçim ortamına girmeyle, seçim atmosferine girmeyle farklılıklar oluyor. Seçim atmosferine girdiğiniz dönemle evlere girdiğinizde sahadaki konuşmalarla, taleplerle seçim dönemi dışındaki konuşmalarla konuşulan cümleler arasında fark oluşuyor. Seçim ortamında olmadığınızda daha iktidara dönük talepler oluyor.
'İzmir için 5 yılda 15 yıllık iş üretmek zorundayız'
'İzmirliler turkuaz bir körfeze bakacak'
Körfezde yaz aylarında özellikle koku olması yeni bir mesele değil. Uzun yıllardır olan bir mesele. Ben daha önce de bu sorunla karşı karşıya kaldığımı hatırlıyorum. Bu dere ve buradan koku ile karşı karşıya kalırdık. Son yıllarda ciddi anlamda arttı. Burada Çiğli Arıtma Tesisinin de ciddi fonksiyonu var. Arıtmadan sonra çıkan çamurun kimyasalla tekrar üzerinden geçilmesi lazım fakat onu oraya gömüyorlar. O da yağmur suyuyla Körfez'e karışıyor. Tesisteki 3 fazın görevini tam olarak yerine getirmemesinden kaynaklanıyor. Mevcut belediye başkanı 'Üç yıl içinde Körfez'de yüzeceğim' dedi. Ama Güzelbahçe'de Körfez'e girmiş, orada zaten giriliyor. Körfez'in kenarında otururken çiğdem çıtlarken turkuaz bir körfeze bakacaksınız. Bunu gerçekleştireceğim.
'İzmir'de insanlar cenazelerini uzak yerlere defnetmek zorunda kalıyor'
'Basmane Çukuru sorunu için masaya oturulacak'
Bizim mesela Basmane Çukuru diye yıllarca çözüme kavuşturulmamış bir sorunumuz var. Onunla ilgili fikrimi söyledim. Sizin burada büyükşehir belediyesi olarak bir formülle masaya oturmanız lazım. İşte orada TMSF'ye devredilmiş yer var, sizin orda 'Ben de şu binayı yapayım' derseniz gerekirse hazine de siz onu yaparsanız başka bir yerini alır. TMSF'de başka bir yerden fedakarlık yapar ve çözüm bulursunuz. Ama yapmazsanız, sadece 'Bunu çözün' derseniz bir çözüm bulunmaz. Biz Buca Belediye Başkanı ile kaç tane genel müdürlüğe gittik. Buca'daki demiryolunun belediyeye verilmesi için. Özellikle iç içe geçmiş çok hanemiz var. Orada yeşili neredeyse göremiyorsunuz. Oraya yeşil koridorlar inşa edeceğiz. İmar barışı çıktığında toplam başvuru yapılan konut sayısı 680 bindi.