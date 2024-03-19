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Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ'dan Basmane esnafına müjde

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Basmane bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Dağ, öncelikle iş yerlerinin tabelasından başlayarak, Anafartalar'da görsel ve alt yapı olarak düzenlemeler yapılacağının müjdesini verdi.

15:37 - 19/03/2024 Salı
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Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Güne Bayraklı'da başlayan Hamza Dağ'ın ikinci durağı Konak oldu
. Dağ, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş ile birlikte Basmane bölgesindeki esnafı ziyaret etti.

1 Nisan'dan itibaren çalışmalara başlayacak

Hamza Dağ ve beraberindekiler, İzmir'in bilindik; ancak hizmet anlamında geride kalmış Anafartalar Caddesi esnafının da taleplerini dinledi. Esnaf, özellikle yolların bozukluğu ve görsel olarak caddenin hizmet görmediği yönünde şikayette bulundu.
Bunun üzerine Hamza Dağ, 1 Nisan itibariyle öncelikli olarak Anafartalar Caddesi'ndeki iş yerleri tabelalarından başlanacağını, hem görsel olarak hem de yollarda çalışmalar yapılacağının müjdesini verdi.

Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi tvnet'te açıkladı
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi tvnet'te açıkladı

tvnet'te Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde canlı yayınlanan 'Net Bakış' programının bu haftaki konuğu Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ oldu. tvnet yayınında proje ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, sahadan güzel geri dönüşler aldığını söyleyerek kendisini en çok heyecanlandıran projeyi açıkladı. İzmir Adayı Dağ; “Günü kurtaracak işlerle sorunları kenara koymak mümkün değil. Biz 5 yılda 10 hatta 15 yıllık iş üretmek zorundayız. Yeni Çevre Yolu artık büyük bir ihtiyaç haline geldi. Menemenle Buca arasını 20 dakikaya düşürecek bir yol. Menemen Bornova arasını 10 dakikaya düşürecek bir yol. Yeni Çevre Yolu bizim yapacağımız bizzat takip edeceğimiz en önemli projelerden biri olacak. İzmir'de kütüphane en çok arzuladığım ve maliyeti en düşük olan projelerden bir tanesi ama benim en çok heyecanlandığım projedir.” diyerek projelerinin detaylarını tek tek anlattı.


#Hamza Dağ
#Cumhur İttifakı
#İzmir
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