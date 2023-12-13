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Cumhur İttifakı yerelde işbirliği heyeti son toplantısını bu hafta yapacak: Nihai kararı Erdoğan ve Bahçeli verecek

Cumhur İttifakı'nın yerelde işbirliği heyeti, çalışmasını bu hafta tamamlamayı planlıyor. Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.

13:58 - 13/12/2023 Çarşamba
AA
Bahçeli - Erdoğan
Bahçeli - Erdoğan

AK Parti ve MHP heyetlerinin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelere yönelik çalışması sürüyor.

Çalışma kapsamında ilk kez 26 Ekim'de bir araya gelen ortak heyet, şu ana kadar 10 kez toplandı.

Bu kapsamda, geçen hafta 2 kez bir araya gelen heyetin, bu hafta yapacağı toplantıyla çalışma üzerindeki son düzeltmeleri yaparak süreci tamamlaması ve çalışmayı 15 Aralık'tan sonra kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.

Kararı Erdoğan ve Bahçeli verecek

Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması: 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması: 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar." dedi. Erdoğan, "Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024’e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız." ifadelerini kullandı.

#Cumhur İttifakı
#AK Parti
#MHP
#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
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