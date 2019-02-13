Cumhur İttifakı’nda ortak liste formülü

30 büyükşehir ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de tek aday ile seçimlere girecek Cumhur İttifakı’nda 49 il yeniden değerlendirmeye alındı.

49 ilin belediyeleri yeniden gözden geçirilirken, belediye meclisleri için de çalışmalar sürüyor. Toplantıda iki parti de ayrı ayrı yaptığı illerin tahlil çalışmasını değerlendirdi.

İLLER BELİRLENECEK

İki partinin Millet İttifakı’na karşı belediye meclis üyeliklerinde çoğunluğu elde etmek ve daha çok belediye meclis üyesi çıkarmak için ittifak yapılan bazı illerde ortak liste çıkarmayı planladığı belirtiliyor. O illerde hangi parti güçlü ise diğer partinin güçlü olan partinin listesinden seçime girmesi değerlendiriliyor. Mutabakat sağlanması halinde bazı illerde ortak liste hazırlanacağı ifade ediliyor.

ADAYLIKTAN ÇEKİLENE ‘YARDIMCILIK’ FORMÜLÜ

Cumhur İttifakı’nın aday listelerinde son anda bir anlaşmazlık yaşanmaması için YSK’ya sunulmasında da farklı taktik izleneceği belirtiliyor. Listelerde düzeltme payı dikkate alınarak seçim takvimine göre 19 Şubat olan son teslim süresinden iki gün önce YSK’ya sunulması gündemde.

Öte yandan ittifak yapılacak illerde de MHP lideri Bahçeli’nin siyasi kombin modelinin esas alınacağı belirtiliyor. Aday çekilen yerlerde diğer partinin adayının belediye başkan yardımcısı yapılması da formüller arasında.