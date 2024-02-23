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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok: 'Türk Tarih Yolu' projemiz var Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Hıdırlık Tepe, Hacı Bayram, kale, Samanpazarı, Atpazarı, İtfaiye Meydanı'nda 'Türk Tarih Yolu' projemiz var. Burası Ulus'u canlandıracak. Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek." dedi.

17:00 - 23/02/2024 Cuma
AA
Turgut Altınok
Turgut Altınok

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Altınok, halkın kendisini seçmesi durumunda Ankara'nın her sokağı, mahallesi ve köylerinde olacağını dile getirdi.

"Maalesef Ankara iyi yönetilemiyor." diyen Altınok, şöyle konuştu:

"Ankara'mızın trafiği, ulaşımı problem. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetilemiyor, zarar ediyor. Bu zarar Ankara'nın cebinden çıkıyor. Ankara, bunu 5 yıl daha taşıyamaz. Trafik daha çekilmez hale gelir. Şu an otobüslerin bakımını yapamayan, sefere koyamayan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi var. Ankara maalesef büyük bir kasabaya döndü. Ankara, büyükşehir ruhunu kaybediyor."

"Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek"

Turizmi canlandıracak bir projelerinin olduğunu bildiren Altınok, "Hıdırlık Tepe, Ankara'mızın merkezi, kalbi. Burası tarih ve kültürümüzün merkezidir. Maalesef burada tarih ve kültür çürüyor, dökülüyor. Hıdırlık Tepe, Hacı Bayram, kale, Samanpazarı, Atpazarı, İtfaiye Meydanı burada Türk Tarih Yolu projemiz var. Bu projenin hemen hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız. Burası Ulus'u canlandıracak. Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek. Bir taraftan da saklanmış bir tarihi meydana çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok: Kira öder gibi binlerce konut yapacağız
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok: Kira öder gibi binlerce konut yapacağız

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "5 yılda (Mansur Yavaş) Büyükşehir Belediye Başkanının sözü var 'Fuar alanını bitireceğiz, başkentimize kazandıracağız' diye fakat maalesef çivi çakılmamıştır. Bir yılda yani 2024-2025'te, fuar alanımızı başkentimize, Ankara'mıza kazandıracağız." dedi. Altınok, "Büyükşehirde asgari ücretten az maaş alan personel var. İşten kimseyi çıkarmayacağız, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, maaşlara zam yapacağız. Kira öder gibi binlerce konut yapacağız. Yapacağım dediğimi yapmazsam bana söyleyin. Hangi partiye mensup olursak olalım Ankara'ya hizmet etmek lazım." ifadelerini kullandı.

#esnaf ziyareti
#Hacı Bayram-ı Veli Camisi
#Turgut Altınok
36 dakika önce
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