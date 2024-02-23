Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok: 'Türk Tarih Yolu' projemiz var Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında Altınok, halkın kendisini seçmesi durumunda Ankara'nın her sokağı, mahallesi ve köylerinde olacağını dile getirdi.
"Maalesef Ankara iyi yönetilemiyor." diyen Altınok, şöyle konuştu:
"Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek"
Turizmi canlandıracak bir projelerinin olduğunu bildiren Altınok, "Hıdırlık Tepe, Ankara'mızın merkezi, kalbi. Burası tarih ve kültürümüzün merkezidir. Maalesef burada tarih ve kültür çürüyor, dökülüyor. Hıdırlık Tepe, Hacı Bayram, kale, Samanpazarı, Atpazarı, İtfaiye Meydanı burada Türk Tarih Yolu projemiz var. Bu projenin hemen hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız. Burası Ulus'u canlandıracak. Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek. Bir taraftan da saklanmış bir tarihi meydana çıkaracağız." ifadelerini kullandı.