Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum: 31 Mart'ta inşallah İstanbul'un makus talihini değiştireceğiz

"İstanbul'un yüzü gülsün. İstanbul'un yüzü gülecek ki Türkiye'nin yüzü gülsün. İnşallah göreve gelir gelmez rüsum bedeliyle ilgili de çalışmalar yapacağız. Hep birlikte oturacağız, çalışacağız ve gerekli iyileştirmeleri rüsum bedelinde de yapacağız. Evine ekmek götürmek için çalışan emekçi kardeşlerim, bizi, büyükşehir belediye başkanınızı her zaman yanınızda göreceksiniz. Gecenin üçünde, sabahın beşinde de olsa siz bizi ne zaman görmek istiyorsanız biz sizin yanınızda olacağız. Esnafımızın kardeşi olacağız. Esnafımızın yoldaşı olacağız."