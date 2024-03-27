Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Kurum esnafla bir araya geldi: Bizi başka işler peşinde görmeyecekler

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa Sebze Meyve Hali'nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve projelerini anlattı.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, buradaki halin, İstanbul'un sebze meyve ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamak için aralıksız çalıştığını söyledi.
Esnafın sorunlarını titizlikle dinlediklerini belirten Kurum, halin sorunlarına ilişkin de kapsamlı projeler hazırladıklarını kaydetti.
Kurum, halin yenilenmesi sürecinde büyük bir otopark yapılacağını aktararak, İstanbul geneli tedarik zinciriyle ilgili de çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.
"İstanbul'u huzurlu ve yaşanabilir bir şehir yapmak için aralıksız çalışacağız"
Murat Kurum, İBB Başkanı seçildikten sonra kapısının herkese açık olacağını ve her zaman sahada bulunacağını dile getirerek, "Gecenin 3'ünde nasıl esnafla birlikteysek, onların derdini dinliyorsak, Murat Kurum esnafın, İstanbullunun her zaman yanında olacak. Bizi başka işler peşinde görmeyecekler." dedi.
Seçimlere çok az bir süre kaldığını hatırlatan Kurum, göreve başlamak için sabırsızlandığını vurguladı.
Kurum, İstanbul'u huzurlu ve yaşanabilir bir şehir yapmak için aralıksız çalışacaklarını ifade ederek, "İstanbul'u içine düşmüş olduğu bu durumdan esnafımızla, vatandaşımızla birlikte kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır yaptığımız gibi yine İstanbul'umuza, ülkemizin her bir köşesine hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ziyarette Kurum'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti milletvekilleri ve bazı partililer de eşlik etti.