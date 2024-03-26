Murat Kurum Roman vatandaşlarla iftarda buluştu: İstanbul beceriksizliğin kurbanı oldu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı adayı Murat Kurum, Şişli'de bir otelde düzenlenen "Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Romanların tarihte her zaman, adından ve kendisinden övgüyle söz ettirdiğini, tarihin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.
Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla Romanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasının güvence altına alındığını belirten Kurum, "Biz o günden bugüne bu topraklarda etle tırnak gibi yaşadığımız siz Roman kardeşlerimizi Allah için seviyoruz, bu ülkenin en güzel rengi olduğunuz için sizleri çok seviyoruz. Neşenizle, sevginizle tıpkı bugün olduğu gibi salonlara sığmayan şu coşkunuzla hep yanımızda oldunuz, bizi asla yalnız bırakmadınız." diye konuştu.
Bugün İstanbul'da Romanlara kırgın baharlar yaşatıldığını bildiğinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:
"Bu şehri 'depreme hazırlayacağız' dediler, tek bir çivi çakmadılar"
Milletin kaynaklarının CHP'yi dizayn etmek için çarçur edildiğini anlatan Kurum, şunları kaydetti:
Kurum, programda Orhan Gencebay'ın bestelediği "Sadece İstanbul" şarkısını sanatçı ile beraber söyledi.
Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.