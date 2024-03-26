Murat Kurum Roman vatandaşlarla iftarda buluştu: İstanbul beceriksizliğin kurbanı oldu

"Hepimiz bu aziz şehirde yaşadığımız eziyetten çok muzdaribiz. Ama Romanların söylediği gibi 'Yol hedefin bir parçasıdır.' Bugün biz artık hedefimize, hayallerimize giden bir yoldayız. Hayallerimizi gerçekleştireceğimiz o kutlu güne çok az kaldı. Biz biliyoruz ki ancak samimi hayaller muradına kavuşur. Bu kardeşinizin, Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir evimizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Size söz veriyoruz, biz İstanbul'umuzu, Roman kardeşlerimizi asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız."