|
Gündem

Cumhurbaşkan Erdoğan'dan af kararı: 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen iki generalin cezası kaldırıldı

28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.

08:02 . 26/01/2023 Perşembe
AA
28 Şubat Davası hükümlüsü iki generalin cezası affedildi

28 Şubat Davası hükümlüsü iki generalin cezası affedildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2018 yılında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in kalan cezalarını, Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu sebebiyle kaldırıldı.


Silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 2019 yılında Isparta 1'inci Asliye Ceza Mahkemesince toplam ayrı ayrı 3 yıl 9 ay ve 2 yıl hapis, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 2013 yılında Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 3 ay 15 gün hapis, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından 2014 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince ayrı ayrı 4 ay, 1 yıl 15 ay ve 6 ay hapis, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2020 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince 9 ay 9 gün hapis, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 2019 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Isparta İnfaz Hakimliğince hapis cezalarının 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası olarak içtimaına hükmedilen Osman Kartal'ın (46) kalan cezası da Adli Tıp Kurumunun "sürekli sakatlık hali" raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.




#28 Şubat davası
#Cumhurbaşkanı kararı
#Resmi Gazete
#Orgeneral İlhan Kılıç
#Tümgeneral Kenan Deniz
2 saat önce
default-profile-img
Cumhurbaşkan Erdoğan'dan af kararı: 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen iki generalin cezası kaldırıldı
TEM'de çekiçli yol verme kavgası
Zelenskiy savaşta önemli olan şeyin hız olduğunu belirtti
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor
Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi
Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.