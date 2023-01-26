Cumhurbaşkan Erdoğan'dan af kararı: 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen iki generalin cezası kaldırıldı

Silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 2019 yılında Isparta 1'inci Asliye Ceza Mahkemesince toplam ayrı ayrı 3 yıl 9 ay ve 2 yıl hapis, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 2013 yılında Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 3 ay 15 gün hapis, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından 2014 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince ayrı ayrı 4 ay, 1 yıl 15 ay ve 6 ay hapis, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2020 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince 9 ay 9 gün hapis, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 2019 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Isparta İnfaz Hakimliğince hapis cezalarının 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası olarak içtimaına hükmedilen Osman Kartal'ın (46) kalan cezası da Adli Tıp Kurumunun "sürekli sakatlık hali" raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verildi.