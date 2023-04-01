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Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak

Seçim takviminde sıra, 4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerlerini belirlemeye geldi. Bunun için YSK'da bugün kura çekilecek.

09:36 . 1/04/2023 Cumartesi
AA
Arşiv

Arşiv

14 Mayıs seçimleri için takvim işliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak 4 ismin yer aldığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gözler YSK'da

Şimdi gözler, adayların pusuladaki yerlerinin ne olacağına çevrildi. Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Listeler askıdan indirilecek

Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek. 8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.



#Recep Tayyip Erdoğan
#YSK
#Resmi Gazete
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