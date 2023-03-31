Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aday olamaz' dediler YSK suratlarına vurdu

Erdoğan, "Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 7'li koalisyonlarla bu ülke geçmişte bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Ben sizlere inanıyorum. Dün nasıl durmak yok yola devam dediysek mücadele verdiysek şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak vereceğiz. Dünya ve ülkemizin kritik yol ayrımında olduğu dönemde doğru adımlarla yola devam diyerek Türkiye'yi daha büyük vizyona ulaştırmak istiyoruz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bu yıl Ramazan ayına Nurdağı'yla birlikte 11 ilimizde ağır yıkım ve can kayıplarına yol açan depremin üzüntüsüyle girdik. 50 binin üzerinde şehidimiz var. Şehitlerimizin yakınlarına özellikle başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Emin olun deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yakmıştır. Tüm bölgeyi ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, haberleşme, enerjide, tarımda, sanayide, sporda, sosyal desteklerde nereden nereye geldiğini görenler bu sözümüzle neyi vaat ettiğimizi iyi bilir. 40 gün kaldı. Durmadan usanmadan, ana kademeler, kadın kolları, gençler. Bu çalışmayı yürütüyor muyuz? Derdi millet olmayanlar, ülke olmayanlar, gelecek olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Ulufe dağıtıyorlar. Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıl bunu yaptık. Milletimiz bu göreve aday olanlardan kime ne dağıtacağının sözü değil, hangi hizmet ve eserlerin programını bekliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve birikimle Türkiye Yüzyılı'nın inşası sürecinde hayata geçireceğimiz programları hazırlamaya başladık. Seçim beyannamemizle açıklayacağız. Dış politikada ülkemizin etki alanı ve itibarını güçlendirecek duruşu yeni adımlarla tahkim edeceğiz. Yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı çalışmalar yaptık. Yeni anayasa için taslağı belli seviyeye getirdik. Erdoğan aday olamaz. E ne oldu. YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, AYM'ye gidiyoruz, yolunuz açık olsun. AYM'nin ne kararı verdiklerinden bunların haberi yok. Bunlar ne anayasa bilir ne kanun... Bunların demokrasiyle alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye Gabar'a Bestler Deresi'ne gömmeye var mıyız? Yine gömeceğiz. İşte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Diyarbakır'da 251 kardeşimizi sokağa dökerek şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? Şimdi söz veriyor, şunu da bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal bu millet sana bu yolu açmayacak" diye konuştu.