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Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı: Yarın saat 17.00'de sona erecek

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerin ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süreci başladı. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu yarın saat 17.00'de sona erecek.

10:26 . 19/03/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

YSK'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu yarın saat 17.00'de sona erecek.


Kurul tarafından, seçmenlerce aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesi tamamlanarak, aynı gün saat 23.00 itibarıyla eksiklikler ve adaylıkları reddedilenler adaylara bildirilecek.


Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunması için belirlenen süre 21 Mart saat 15.00'te sona erecek.

Yeniden inceleme talebine ilişkin başvurular Kurul tarafından saat 17.00'de karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler ise saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.


Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza ise 22 Mart-27 Mart'ta toplanacak.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.


Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.



#Cumhurbaşkanı adaylığı
#ysk
#Yüksek Seçim Kurulu
#Seçim
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