Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Esengül Civelek atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Esengül Civelek atandı.
Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12’inci ve 13’üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Muğla Valiliğine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. Buna göre Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valisi oldu.
13 Haziran 2017 tarihinde Valiler Kararnamesi ile Muğla’ya atanan Vali Esengül Civelek, 3 yıllık görev süresinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Esengül Civelek’in yerine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı.