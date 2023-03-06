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Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan'dan Yavaş ve İmamoğlu tepkisi: Anayasa aykırıdır

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesine tepki göstererek "Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır." dedi.

16:08 . 6/03/2023 Pazartesi
Diğer
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan.

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener
Cuma günü ayrıldığını duyurduğu Altılı Masa'ya bugün geri döndü.
Akşener'in
Ekrem İmamoğlu
ve
Mansur Yavaş
’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak aday gösterilmesi formülünün kabul edilmesi karşılığında masaya geri döndüğü belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Danışmanı
Ayhan Oğan
ise İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

"Anayasa aykırıdır"

Ogan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda
"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü, daha güçlü, cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır. Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür."
ifadelerine yer verdi.



#Ayhan Oğan
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#Meral akşener
16 dakika önce
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