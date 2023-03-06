Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan'dan Yavaş ve İmamoğlu tepkisi: Anayasa aykırıdır

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü, daha güçlü, cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır. Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür."