Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyar 200 milyon TLlik 18 yatırımın açılışını gerçekleştirecek
SAKARYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımın açılışını gerçekleştirecek

Sakarya'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışı yapılacaklar arasında Akçay Barajı, HES’ler, Sakarya Botanik Vadisi, duble yollar, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırımları gibi pek çok proje bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımın açılışını gerçekleştirecek
Akçay Barajı

Sakarya'da hayata geçirilen 1 milyar 200 milyon TL’lik, 18 yatırımın açılışı için geri sayım başladı. Projeler için yarın 15.00’da Merkez Araştırma Hastanesi önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tören düzenlenecek.

Toplu açılış töreniyle ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şunları söyledi:

18 eser 1 milyar 200 milyon TL yatırım

Sayın Cumhurbaşkanımız gerek devletimizin gerekse yerel yönetimlerimizin hayata geçirdiği yatırımların açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyemizin de 1 milyar 200 milyon TL değerindeki 18 eserini de hizmete alacak.

Hangi projeler bulunuyor?

Akçay Barajı, HES’ler, Sakarya Botanik Vadisi, duble yollar, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırımları gibi pek çok projemizin açılışını gerçekleştirecek. Hayırlı olsun Sakarya.

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