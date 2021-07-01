Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımın açılışını gerçekleştirecek

Sakarya'da hayata geçirilen 1 milyar 200 milyon TL’lik, 18 yatırımın açılışı için geri sayım başladı. Projeler için yarın 15.00’da Merkez Araştırma Hastanesi önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tören düzenlenecek.

Toplu açılış töreniyle ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şunları söyledi:

18 eser 1 milyar 200 milyon TL yatırım

Sayın Cumhurbaşkanımız gerek devletimizin gerekse yerel yönetimlerimizin hayata geçirdiği yatırımların açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyemizin de 1 milyar 200 milyon TL değerindeki 18 eserini de hizmete alacak.

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Hangi projeler bulunuyor?

Akçay Barajı, HES’ler, Sakarya Botanik Vadisi, duble yollar, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırımları gibi pek çok projemizin açılışını gerçekleştirecek. Hayırlı olsun Sakarya.

EKONOMİ 14 yılda yatırımlar 10 kat arttı