Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon doz aşı bu hafta sonuna kadar gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar Kerem Aydınlar Camii önünde, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

10 milyon doz aşı geliyor

Çin'den gelecek yeni aşılarla ilgili soruya Erdoğan, "Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Çin'den onayı çıktı. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek" yanıtını verdi.

Kısıtlamalar esnetilecek mi?

Restoran işletmecilerinin kısıtlamanın esnetilmesine yönelik talebinin sorulması üzerine Erdoğan, "Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız" dedi.

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"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Sincar'a yönelik operasyon iddialarıyla ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur" şeklinde konuştu.