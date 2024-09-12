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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 44'üncü yılı dolasıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

20:19 - 12/09/2024 Perşembe
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Demokrasi tarihinin 44 yıldır kanayan yarası: 12 Eylül darbesi!

Türkiye'yi yarım asır geriye götüren 12 Eylül 1980 darbesi 'demokrasi tarihinin kara lekesi' olarak hala hafızalarda. Kenan Evren’in 12 Eylül 1980'de yaptığı askeri darbenin üzerinden tam 44 yıl geçti. Türkiye o tarihte güne tank sesleriyle uyandı. Seçimle iktidara gelen hükümet devrilmiş, sokaklarda postal sesleri yankılanıyordu. Türkiye’yi tamamen değiştiren müdahale sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı, 50 kişi idam edildi, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 171 kişinin ‘işkenceden öldüğü’ belgelendi. Üzerinden tam 44 yıl geçmesine rağmen o karanlık günlerin geride bıraktığı acılar ilk günkü gibi taze. Peki, Türkiye'yi darbe sürecine hangi adımlar götürdü, geride telafisi mümkün olmayan kayıplar ve unutulmayan acılar bıraktığımız o günlerde ve sonrasında neler yaşandı?


#Recep Tayyip Erdoğan
#12 Eylül
#Darbe
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