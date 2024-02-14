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Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçti. Erdoğan'ın 12 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyarette, havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı.

14:54 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:01 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.


Erdoğan, Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.


Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kahire'ye gitti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Mısır
#Abdulfettah es-Sisi
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