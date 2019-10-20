Cumhurbaşkanı Erdoğan: 120 saat sonunda anlaşmaya uyulmazsa harekat kaldığı yerden aynen devam eder

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"81 vilayetimizin her biri kıymetli ve değerlidir. Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karışının gönlümüzde yeri vardır.

81 şehrimizin her birine 82 milyon vatandaşımızın her bir ferdine hizmet götüreceğiz. Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu nezih milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.

Benim hemşehrilerim son derece zeki ve esprilidir. Rize günlerinin bu seneki temasında o ince zekasına pratikliğine bir kez daha şahit oluyoruz.

"Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" Bugün burada bir karar vermemiz lazım. Bu mereti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz yazıktır günahtır israftır. Sevdiklerime diyorum ki bu haramdır, Diyanet İşleri Başkanı da söyledi, kasaya bu vücuda zararı var mı?

Kimi biz zenginleştiriyoruz? Adamlar geliyorlar elektronik sigaraymış ya sigaranın elektroniği mi olur. Türkiye'de de yer bakıyorlar. Ama kaçak olarak ülkemize sokuyorlar asla ülkemize sokmayacağız. Bunlar vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar bunlara fırsat vermeyeceğiz asla müsaade etmeyeceğiz. Nolur içmeyin bu sigarayı.

Artık herkes sigaraya özenilmesi gereken bir alışkanlık olarak değil, ciddi sağlığa zarar veren bir bela olarak bakıyor.

Barış Pınarı Harekatı

Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz.

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Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk.

Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz.

Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok.

Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.

120 saat anlaşmasına uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz.

Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık."

Ayrıntılar geliyor...