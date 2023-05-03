Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Biz Rize'yi çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. 14 Mayıs'ta Rize inşallah tüm Türkiye'ye örnek olacak. Kıymetli hanfendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.





Sizlerin aracılığıyla Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Bugüne kadar Rize'mde böyle bir kalabalık görmemiştim.





Kardeşlerim, kapı kapı dolaşmaya var mısınız? 14 Mayıs'ta bir müjdeyi Rize'den alacağız. Karadeniz'in coşkulu insanlarını selamlıyorum. Tabiatı ile, denizi ile şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım, sizleri seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Sizler gibi hemşehrilere sahip olup da gururlanmamak mümkün mü? Rize'nin siz değerli insanlarını saygı ile selamlıyorum.





21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla beraber tanıştırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları beraber parçaladık. Ülkemizi güvenli sahillere beraber çıkardık. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarını beraber püskürttük. İhanet şebekeleri karşısında ülkemizi beraber savunduk. Nice yatırımı 21 yılda beraber kazandırdık.





Rize ile birlikte ülkemizin 81 vilayetini eserlerimizle nakış nakış işledik.





14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacak





Bu görseller bizim 21 yıllık karnemizdir. Bay bay Kemal sen ne yaptın, söyle. Bunlar Türkiye Yüzyılı vizyonu ile neyi kast ettiğimizin işaretidir. Millet olarak büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır. 14 Mayıs'ta 'durmak yok yola devam' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için 'hemen şimdi' diyor muyuz? Ata yurduma işte bu yakışır.





Karadeniz'in incisi Rize'mize ancak böyle bir duruş yakışır. Siz bize güvendiniz, inandınız; biz de sizin için aşkla çalıştık. Sevgili Rize, sizlerin karşılıksız muhabbetine mazhar olabilmek adına gecemizi gündüzümüze kattık.





15-20 cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını bulacaklar





Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık. Karadenizli uşaklar gibi daima harbi olduk. Milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördük. Bu ülke işportacı siyasetçilerden, fırıldak tiplerden çok çekti. Göreve geldiğimizden bu profillerin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Son dönemde bunların yeniden arzı endam ettiğini görüyoruz. Bakıyoruz önüne gelene cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtıyorlar. Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, 11'e çıktılar. 14 Mayıs'a kadar 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını bulacaklar. Kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor.





Tefecilerden 300 milyar dolar ayarladım, dedi





Bay bay Kemal çıktı Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar ayarladım dedi. Diğer ortak çıktı böyle bir para olmadığını, gelmeyeceğini söyledi. Sonda bir de utanmadan çıktılar biz onu sadece ilgi çekmek için söyledik dediler.





Bunların her işi yalan dolan, palavra. Yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor. İşte yanlarındaki terör örgütünün parlamentodaki temsilcisi neler söylüyor. Benim Rizeli kardeşim adı yalancı çobana çıkmış birine prim vermez.





Yaş çay alım fiyatı





Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yaş çaya 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl yaş çay alımında kilo fiyatında yüzde 64 zamla 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz.





Şimdi çıkmış diyor ki fındık alımına 4 lira zam vereceğiz diyor. İşçi kardeşlerime sesleniyorum; kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizin sorununuzu çözebilir mi? Bunların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı varsa bunun çözüm adresi biziz. Çay işçilerimizin çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. Mevcut sorunlarımızı da hal yoluna koyacağız. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım, birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gereken ne ise o yapılacak.





Şimdi çıkmış diyor ki fındık alımına 4 lira zam vereceğiz diyor. İşçi kardeşlerime sesleniyorum; kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizin sorununuzu çözebilir mi? Bunların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı varsa bunun çözüm adresi biziz. Çay işçilerimizin çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. Mevcut sorunlarımızı da hal yoluna koyacağız. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım, birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gereken ne ise o yapılacak.





Kandil'deki teröristler ne diyor, "Biz altılı masayı destekleyeceğiz" diyorlar. Bunlardan fayda gelir mi? Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısına neden aday çıkarmadığını sorun.





Bay Bay Kemal'in LGBT'ci olduğunu biliyoruz





Benim kardeşlerim ailenin kutsiyetini bilir. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun Bay bay Kemal LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti seni de biliyoruz. Bunların hepsi LGBT'ci. AK Parti'nin böyle bir sorunu yok. Cumhur ittifakı'nın böyle bir sorunu yok. Ailemizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz.





75 yaşından sonra niçin kendi mezhep kökenini gündeme getirdiğini, niçin insanların işi ile ekmeği ile oynadıklarını sorun.





80 bin kişi burada





Son 21 yılda Rize'de 61 milyar liralık yatırım yaptık. Sağlıkta 911 yataklı 11 hastane dahil 29 sağlık tesisini inşa ettik.Rize şimdi 80 bin kişiyle şimdi burada. Ne diyor Rize, 'biz gümbür gümbür sandığa gidiyoruz' diyor. Rize'nin sembolü haline gelen Ayder Yaylası'nın yolunu yeniledik. İkizdere ve Muradiye'ye de doğal gazı getiriyoruz.





Kusursuz olmak sadece Allah'a mahsustur. Bizim de eksiklerimiz olabilir. 21 yıldır yapmak isteyip de engellerden dolayı yapamadıklarımız olabilir. 85 milyonun hepsi şahit, ülkemize kazandırdığımız eserleri görüyorsunuz. Türkiye Yüzyılı için daha büyük hedefler belirledik.





Rize'nin desteği ile inşallah tüm bunları hayata geçireceğiz. Hatırlarsanız fabrikası bile yok dedikleri Togg'un dağıtımına başladık. Kalorifer peteğine benzettikleri KAAN'ı hangardan çıkardık. ANKA 3'ü havalandırdık. Yeni nesil fırtına obüslerimizi ve Altay tankımızı üretip ordumuza teslim ettik. Karadeniz gazımızı rekor bir sürede getirdik.





Konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Gabar'da 100 bin varile denk gelen petrol bulduk. Bir aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelirle bankamıza gelir vereceğiz. Gençlerimizin desteklenmesi ile ilgili finansmanı karşılayacak. Ev hanımlarımızı emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin her adımında hibe ile yanında olacağız. Evlenmek istediğinde 2 yılı ödemesiz 150 bin lira kredisini çekebilecek. Bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilere el açar duruma düşürmeyeceğiz ülkemizi.





Bu ülkeyi bir daha muhalefete muhtaç etmeyeceği. Bu altılı masadakilerden 2 tanesi yanımdaydı. IMF başkanı ile görüşme yapıyorum; taksitlerini alabiliyor musun dedim, alıyorum dedi. 2013'te IMF'e bütün ödemeleri bitirdik. o günden sonra bir ilişiğimiz kalmadı. CHP ve İYİ parti adamını gönderip IMF ile görüşme yapıyor. Bize de IMF'den borç alın diye nasihatte bulunuyorlar. O zaman merkez bankasındaki döviz rezervimiz 27.5 milyar dolardı şimdi 122 milyar dolar.





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