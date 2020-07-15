Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

FETÖ elebaşı 4 yıldır neden iade edilmedi?

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden tam dört yıl geçti . Fakat Türkiye'nin ABD'ye FETÖ elebaşı Gülen ve üst düzey örgüt mensupları için yaptığı talepler karşılık bulamadı. Aradan geçen süre boyunca Türkiye ve ABD arasında daimi gündem konusu olan Gülen'in iadesine dair neler yaşandı? Gelin birlikte inceliyelim.