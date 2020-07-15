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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizin şanlı direnişinin aziz hatırasını yaşatan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Erdoğan, burada dua ettikten sonra ayrılarak, TBMM'deki 15 Temmuz Anma etkinliklerine katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizin şanlı direnişinin aziz hatırasını yaşatan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizin şanlı direnişinin aziz hatırasını yaşatan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gaziler de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitleri anıtını ziyaretinin ardından TBMM'ye geldi. Erdoğan buradaki 15 Temmuz etkinliklerine katıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop eşlik etti.

Yeni Şafak direniş noktalarındaydı
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Yeni Şafak direniş noktalarındaydı

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