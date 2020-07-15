Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gaziler de eşlik etti.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, “#15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakıyor. https://t.co/4e5Y9YWq6d
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, “#15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakıyor. https://t.co/4e5Y9YWq6d— Yeni Şafak (@yenisafak) July 15, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitleri anıtını ziyaretinin ardından TBMM'ye geldi. Erdoğan buradaki 15 Temmuz etkinliklerine katıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop eşlik etti.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan #15Temmuz anma programı için TBMM'de. https://t.co/iGP0yaEnOO
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan #15Temmuz anma programı için TBMM'de. https://t.co/iGP0yaEnOO— Yeni Şafak (@yenisafak) July 15, 2020