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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yılda orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık

İklim Liderler Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir. Son 18 yılda orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık. Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı İklim Liderler Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor"

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çaba harcıyoruz. İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor.

Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir.

Ormanlık alan 23 milyon hektara çıktı

Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık.

Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız.

"Türkiye adil bir konumda değerlendirmeli"

Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir.

Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YİK sonrası kritik açıklama
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YİK sonrası kritik açıklama
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Tim iş başında

Tim iş başında

​73 yaşındaki Şaban Amca önce ikna oldu sonra aşı.
Kuyruk 5 kilometreyi buldu

Kuyruk 5 kilometreyi buldu

​Vatandaşlar, 3 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti.
Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar.
Thodex'in hesaplarına bloke

Thodex'in hesaplarına bloke

​MASAK inceleme başlattı.

​Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

​Bir milyon Türk yatırımcıya kripto para uyarısı.

Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YİK sonrası kritik açıklama.

Skandal transfer TFF'ye şikayet edildi
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Skandal transfer TFF'ye şikayet edildi

FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmadığı ortaya çıkan 20 yaşındaki Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'yi devre arasında 6 aylığına transfer edip hiç maç kadrosuna bile almayan Akhisarspor'da başkan Evren Özbey, kardeşi Serhat Özbey ve gayrı resmi ortakları olduğu iddia edilip kulüpte 9 oyuncusu bulunan futbolcu temsilcisi Abdul Samet Süner, Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet edildi.
Ramazan’da hasta vatandaşlara moral ziyareti
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Ramazan’da hasta vatandaşlara moral ziyareti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki hasta veya tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, “Göreve başladığımız günden bu yana ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz” dedi.
Türkiye günlerce onu konuşmuştu: 'Süt banyosu' rezaletini 'şaka amaçlı' çekmişler
Gündem

Türkiye günlerce onu konuşmuştu: 'Süt banyosu' rezaletini 'şaka amaçlı' çekmişler

Konya'da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un 'içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan 2'şer yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Sanıklar şaka amaçlı video çektiklerini belirterek beraatlerini isterken, mahkeme başkanı, iş yerinde çalışan bir kişinin tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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