Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı İklim Liderler Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:
"İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor"
İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çaba harcıyoruz. İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor.
Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir.
Ormanlık alan 23 milyon hektara çıktı
Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık.
Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız.
"Türkiye adil bir konumda değerlendirmeli"
Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir.
Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık.https://t.co/tzG437liFy
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık.https://t.co/tzG437liFy— Yeni Şafak (@yenisafak) April 22, 2021