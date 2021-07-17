Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-20 Temmuzda KKTCyi ziyaret edecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-20 Temmuz'da KKTC’yi ziyaret edecek

CumhurbaşkanıErdoğan, 19-20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, "Kıbrıs davası" hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-20 Temmuzda KKTC’yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle 19-20 Temmuz'da KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, "Kıbrıs davası" hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'de bir müjdem olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'de bir müjdem olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pazartesi günü biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'a ziyaretimiz var. Müjdesini orada vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik' dedi.


Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile KKTC'de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene iştirak edecek.

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