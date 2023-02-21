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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vurmaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu. Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır" dedi.

17:31 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu.


Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gaziantep'ten 87 bin vatandaşımız tahliye ettik. Gaziantep'te 100 bin kişiyi çadırlara yerleştirdik.

En kısa zamanda şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vurmaya başlayacağız.

Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız.



#Erdoğan
#Nurdağı
#Deprem
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200 bin konutun inşası için ilk kazmayı vurmaya başlayacağız
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