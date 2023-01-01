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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, ''Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir. Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık'' açıklamasında bulundu. '2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz' diyen Erdoğan, ''Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çevirerek gıptayla bakılan bir ülkeyiz. Karayolu, demiryolu, havayoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapısını tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyiz'' ifadelerini kullandı.
14:10 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Badal Tünelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 3,6 km'yi bulan bağlantı yolları ve 4 adaet köprü de yer alıyor. Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Bu projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik.


Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yaıtırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini toplamaya başladık.


Ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacının önemli bir oranını tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerimizin ülkemizi ve dünyayı kucaklayan geniş muhayyellerine tanık oldukça, hayata geçirdiğimiz projelerle ne kadar önemli bir iş yaptığımızı tekrar görüyoruz. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Küresel yönetim ve ekonomi, krizle savaşla sarsılırken ülkemizi sahip olduğu güçlü altyapı ile büyük bir atılım için çok mücadele verdik. Kurulan tuzakları birer birer bozarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik. Geçmişte kendi krizlerine boğulan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çeviren bir ülke olarak gıpta ile takip ediliyoruz. Pek çok büyük projemizin, emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe gururla kaydedeceğiz.


TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU


Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar yüklüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar siyasetini güçlendirmeliyiz. Önce dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeli ardından sıralamamızı yükseltmeliyiz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez. Evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak zorundayız. Açılışını yaptığımız tünel gibi projelerin bu tarihi yürüyüşün son eksiklerini tamamlamak olarak görüyoruz. Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz
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