Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılından itibaren Togg'u dünyaya ihraç edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsünün temel atma töreni vesilesiyle bugün bir aradayız. Geçtiğimiz hafta Türkiye Yüzyılı vizyonumuz milli teknoloji hamlemiz açısından adeta bir hasat dönemiydi. Bugüne kadar ülkemize yaptığımız teknoloji alt yapısı yatırımlarının, insan kaynağı yatırımlarının önemli meyvelerini tek tek topladık.





Bor madeninin katma değerini cevherden mücevhere anlayışı ile 300 kat artıracak üretim tesisimizi hizmete açtık. Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak İMECE uydumuzu yolcu ettik. İMECE uzaya fırlatıldıktan sonra ilk sinyali aldı. TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Merkezi'nin resmi açılışını yaptık. Ülkemizin yerli elektrikli lokomotifi E5000'in ilk hareket testini başarıyla gerçekleştirdik. Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerimize gururla teslim ettik. İnsansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği TCG Anadolu bu vasfı ile dünyanın ilk SİHA gemisidir.





Böylece Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki haklarımızı daha güçlü savunmamızı sağlayacak çok stratejik bir savaş gemisine kavuştuk. Şu ana kadar yaklaşık 70 bine yakın vatandaşımız TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Son bir hafta 10 gün içerisinde de İzmir'de demirlemek suretiyle İzmir'deki vatandaşlarımızın da ziyaretine TCG Anadolu'yu açacağız.





Savunma Sanayi atılımlarımıza dün bir yenisini daha ekledik. Yeni Altay Tankımızı Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Geçen ay gerçeğe dönüştürdüğümüz Türkiye'nin en büyük hayallerinden biri Togg'dur. Togg'un satışa sunulmasıyla, Türkiye elektrikli araç sektöründe ben de varım demiştir. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser gibi Togg'un üretim sürecinde de zorluklarla karşılaştık. Koronavirüs nedeniyle oluşan küresel fahiş fiyat artışları bizi de etkiledi. Binlerce mühendisimiz, teknisylenlerimiz bu proje için gece gündüz çalışırken bazıları aynı yalana sarıldılar. Önce çıktılar Togg'un fabrikası nerede dediler? Sonra burada üretim bandı yok dediler. Arabayı üretince bu aracı vatandaş alamaz dediler. Togg ön siparişte rekor kırdı. Muhalefetin fabrikası yok dediği Togg'un Gemlik fabrikasında her 3 dakikada bir araç üretiliyor. Yollarda gezen Togg araçlarına rağmen, bu başarıyı hala görmezden geliyorlar. Az önce Gemlik'te, 60 bin kişiye hitap etmeye giderken, arabamızın önünü kesenler, karanfillerle bizi karşılayanlar bu memleketin gerçek evlatlarıdır.





Biz Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken aslında bir vizyon ortaya koyduk. Şarj istasyonları da bu vizyonun örneğidir. Türkiye'nin batarya üreticilerinde güçlü bir oyuncu olacak adımı da atıyoruz.





Togg asla sıradan bir araç değildir, piyasada var olma nişanemiz. 3 dakikada 1 araç üretiliyor. 2025 yılından itibaren Togg'u dünyaya ihraç edeceğiz.





Biz Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken aslında bir vizyon ortaya koyduk. Şarj istasyonları da bu vizyonun örneğidir. Türkiye'nin batarya üreticilerinde güçlü bir oyuncu olacak adımı da atıyoruz.





Eğitim kalitesini artırarak çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesini sağlayacağız. Şimdiye kadar ülkemize 250 milyar dolar yatırım yapan uluslararası yatırımcıları çekeceğiz.





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