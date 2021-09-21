Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Eylülde Rusyayı ziyaret edecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Eylül'de Rusya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular masada olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Eylülde Rusyayı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya günübirlik ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak.

RUSYA ZİYARETİ DUYURDU

Daha önce söz konusu ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerin gündeminin oldukça geniş olacağını belirterek "Zira ülkelerimizin ilişkileri çok yönlü. İkili ilişkilerden başlamak üzere liderlerin bu bakımdan her daim üstünde konuşacağı pek çok konu var" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Suriye dahil, bölgesel krizlerin mutlaka görüşmenin gündeminde yer alacağını da ekledi.

Kremlin açıkladı: Erdoğan’ın Rusya ziyareti için hazırlık yapılıyor
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Kremlin açıkladı: Erdoğan’ın Rusya ziyareti için hazırlık yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüştü
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