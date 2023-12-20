Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ilin teşkilat üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kendi şehrinizde kimi aday görmek istiyorsunuz?
Kendi şehrinizde kimi aday görmek istiyorsunuz?
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Bursa, Samsun ve Balıkesir teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
Erdoğan, teşkilat üyelerine
'kendi şehirlerinde kimi aday görmek istediklerini'
sordu.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Bursa
#Samsun
#Balıkesir
#AK Parti
15 minutes ago