Cumhurbaşkanı Erdoğan 369 tesisin toplu açılışını yaptı: 'Bir damla da sen ol' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış töreninde konuştu.

# CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da, DSİ 369 Tesis Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/uGgpIfm4DK — Yeni Şafak (@yenisafak) December 11, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün geleneksel hale getiridğimiz DSİ tarafından gerçekeleştirilen yatırımların toplu açılış töreni için bir aradayız. Aralarında baraj, içme suyu, sulama tesislerinin yer aldığı 369 farklı tesisin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin içerisinde 3 tanesi ön plana çıkıyor. Mersin Pamukluk Barajı ile 280 milyon metreküp su toplanacak. Toplam 1.1 milyar metreküp su toplanacak. İnsanımıza 66 milyon metreküp içme suyu temin edecek. Türkiye'nin 66 ilindeki 113 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacak. Türkiye ekonomisine 5 milyar TL katkı yapacak.

Biz meydanlarda verdiği sözleri, görece gelince unutanlardan değiliz. Biz seçim döneminde esip gürleyip, sonra sesi soluğu çıkmayanlardan da değiliz. Biz eserleriyle, yatırımlarıyla, projeleriyle konuşan bir hükümetiz.

Dünyada miktar itibarıyla en fazla olan kaynak sudur. Üzerinde yaşadığımız yer kürenin yaklaşık 3’te 2’si suyla kaplıdır. Yeryüzündeki toplam tatlı su potansiyelinin ise binde 10’nundan istifade edebilme imkanına sahibiz. Su meselesini hep en stratejik, değerli kaynaklardan biri yapan temel faktör işte budur. Kendi ülkemiz dahil dünyanın pek çok yerinde su, sınırsız bir kaynak olarak görülüyor. Bunun yanlış bir ifade olduğunu buradan söylemek istiyorum.

'Bir damla da sen ol' çağrısı

Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eş değer bir gaflet halidir. Buradan 85 milyonun her ferdini 'Bir damla da sen ol' parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize destek olmaya çağırıyoruz.

Ne israf edeceğiz ne heba edeceğiz ne de zenginliklerimizin elimizden kayıp gitmesine seyirci kalacağız. Herkes bilmelidir ki başka ülkelere hak olan Türkiye’ye lüks değildir. Yer altı ve yerüstü zenginliklerimizi elbette sorumlu bir anlayışla mutlaka ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Bunun için madenimiz varsa ortaya çıkaracağız. Petrolümüz doğalgazımız varsa keşfedeceğiz. Rüzgâr ve güneş enerjisinden azami derecede yararlanacağız. Biz bugüne kadar hamaset değil, eser hizmet ürettik.

"Enflasyonun ateşi düşmeye başladı"