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Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:4511/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni'nde konuşuyor.



İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Buradan savaşların, çatışmaların, ölümlerin acısını yüreklerinde taşıyan tüm mazlumları ülkem ve milletim adına selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum.


Dünyanın 4 bir yanından forumumuza teşrif eden misafirimize teşekkür ediyor 3 gün sürecek kıymetli programın tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Diplomasinin nabzının arttığı global bir markaya dönüşen forumun 4’üncüsünü başarıyla terpit eden Bakanlığımızı, sayın Hakan Fidan ve mesai arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum.


'Yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz'


Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek temasıyla düzenlenen forum kapsamında icra edilecek görüşmelerin hepimize verimli bir ufuk turu yaptırmasını temenni ediyorum. Dünyada dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında önde gelen etkinlikler arasında yer alan foruma özellikle yönelik yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz.


Antalya’dan tüm dünyaya verdiğimiz barış ve dostluk mesajları Antalya Diplomasi Forumu’nu muadillerine göre farklı bir yerde konumlandırıyor. Üç gün boyunca binlerce katılımcı kritik bölgesel konutlarda fikir alışverişinde bulunup çözüm önerilerine ele alacaktır.


"Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür"


Diplomasinin insani girişimci ve geleceğe yönelik plan yapabilme kabiliyetini daha fazla öne çıkarmamız gerektiği anlaşılıyor. Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür. Bu tespiti yaparken amacımız böyle bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Türkiye sahip olduğu tecrübe, tarihi beşeri, kültürel zenginlik ve derinlik dolayısıyla dünyaya bu mesajı en rahat verebilecek ülkelerden biridir.


Ayrıntılar geliyor...


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