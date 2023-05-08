Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin öğretmenin büyük çoğunluğu deprem bölgesine atanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin Öğretmen Atama Programı'nda yaptığı konuşmada, "Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek" dedi.









45 bin öğretmenin atama sonuçları Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla açıklandı. Öğretmenlerin heyecanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ortak oldu. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Program, Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konseriyle başladı.









Tek kalemde cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen ataması





Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün atamasını gerçekleştireceğimiz 45 bin öğretmenimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde başarılar diliyorum. Önceki hafta 4 bin 134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. Böylece son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Bugün sizlerin de katılımıyla eğitim ordumuzu daha güçlendiriyoruz. Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Bu sayı artık 1 milyon 200 bine ulaştı. Böyle palavrayla, biz şu kadar öğretmen atadık, atayacağız demeyle olmuyor. Tarihinde ne yaptın? Ne kadar öğretmen atadınız bunları söyleyin. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Şu andaki mevcudun yüzde 75'inden fazlasını biz atadık. Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.









Öğretmenlerimizin yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek





Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek. İnşallah sizlerin de çabalarıyla, bölgenin yaralarını kısa sürede saracağız. Hep söylediğim gibi 50 bini aşkın canımızı toprağa verdiğimiz bu felaketin üstesinden asrın dayanışmasıyla birlikte geleceğiz. Söz verdiğimiz 837 çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Bölgede 142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 bininin de temelini attık. 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Giden canlarımızı geri getiremesek de yıkılanın yerine çok daha iyisini, güzelini, modernini yapacağız. Bölücü terör örgütlerinin katlettikleri başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ne teröre kurban verdiğimiz kahramanları ne de depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi asla ve asla unutmayacağız. Biliyorsunuz, Cudi Gabar'da keşfettiğimiz günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip ülkemizin en büyük petrol kuyusuna şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Daha gencecik yaşındayken, teröristlerin bizden ve sevgili öğrencilerinden kopardığı şehidimizin hatırasına sahip çıktık. Terör örgütleriyle ve arkasındaki güçlerle olan mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız. Bunu da güvenlik güçlerimizin yanı sıra, eğitim ordumuzun neferleri olan siz öğretmenlerimizin çabaları, gayretleri ve emekleriyle başaracağız. Cehalet karanlığını ilmin ve hikmetin güneşiyle yok edeceğiz. Körpe dimağların, marjinal örgütler, sapkın yapılar fanatik atımlar, sosyal medyadan yayılan hastalıklı düşünceler tarafından iğdiş edilmesine izin vermeyeceğiz. Ailelerinin bizlere emanet ettiği çocuklara, gençlere sahip çıkacağız. TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için hep beraber çalışacağız" diye konuştu.









Bütçelerin tamamında aslan payı eğitime ayırdık





Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2002'de ilk göreve geldiğimizde eğitimi önceliklerimizin en başına yerleştireceğiz demiştik. Aradan geçen 21 yıllık süre zarfında ekonomik şartlar ne olursa olsun bu sözümüze daima sadık kaldık. Eğitim dedik, sağlık dedik, adalet dedik, emniyet dedik, ulaşım dedik, enerji dedik, tarım dedik bunlarla yola koyulduk. Hazırladığımız bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdık. Eğitimde alt yapı eksiklikleri giderilmeden kalitenin yakalanamayacağı gerçeğinden hareketle tarihi nitelikte pek çok adım attık. Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Bakanlığımızın derslik sayısını 343 binden, 2 kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 13'e indirerek, OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin sadece 44'ü okula gidebiliyorken bugün 99'u okula gidiyor. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11'ken yüzde 90'a yükselttik. Ortaöğretimde 100 kız evladımızın 39'u okula erişiyordu. Bugün 95'i okula erişiyor. Atıl kalan köy okullarımızı yeni ve modern bir anlayışla tekrar milletimizin hizmetine sunuyoruz. Sadece 1 yıl içerisinde 2 bin 670 köy yaşam merkezi açarak bu alanda çok önemli bir dönüşümü başlattık. Bu yıl 10 hanenin üzerindeki tüm köylerimizin okullarını yaşam merkezi olarak hizmete açmayı planlıyoruz. Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyor, ek kaynak ihtiyacını karşılıyor, 5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz" dedi.









Türkiye Yüzyılı'nı eğitim yüzyılı haline dönüştüreceğiz





Cumhurbaşkanı Erdoğan, “60 yıldır gündeme getirilen öğretmenlik meslek kanunun hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Bir kez daha eğitimcilerimizin haklarını savunmak yerine ideolojik taassupların peşinde koşan yapılara prim vermeyen, baş öğretmen ve uzman öğretmenlerimizi tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da tüm kamu görevlilerimizle birlikte öğretmenlerimizin de refahını ve hayat kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yapacak, Türkiye Yüzyılı'nı da eğitim yüzyılı haline dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından öğretmenleri sahneye alarak kura numaralarını belirledi ve hep birlikte butona bastı.







