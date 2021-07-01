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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 milyon dozu aştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye'de aşılananları sayısını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 milyon dozu aştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılamada rekor sayılara ulaştı. Son sayıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun.

Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."


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