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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 düvel AK Parti’ye karşı bir gayretin içerisinde

AK Parti Ankara İl Başkanlığının Afyonkarahisar’daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hiçbir şey sizi yılgınlığa itmesin. Bazı çatlak sesler veya safsalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider. Ama işin aslı burada kalır. 7 düvel AK Parti’ye karşı bir gayretin içerisinde ama bizi asla koparamayacak” dedi.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan


Afyonkarahisar’da termal bir otelde AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından ’İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ başladı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Ankara İl Teşkilatı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

7 düvel AK Partiye karşı bir gayretin içerisinde ama bizi asla koparamayacak



Toplantının açılış konuşmasını yapan Ankara İl Başkanı Özcan, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Teşkilat mensupları telefondan seslenen Erdoğan, teşkilata uyarılarda bulunarak, çatlak seslere ve safsataların kendilerini yılgınlık vermemesini söyledi. Erdoğan teşkilat mensuplarına şöyle seslenerek şu ifadelere yer verdi:


"Çok anlamlı süreçte bu kampı gerçekleştiriyor olmanız, bir tarafta Barış Pınarı Harekatı devam ederken sizlerde orada inanıyorum ki ülkemizin barışına etkin, inşallah kalkınmasındaki yeni hamlelere adımların atıldığı bir dönemde böyle bir kampın çok çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde kongrelerimiz var. Bir taraftan ilçe bir taraftan il kongrelerimizi ve ardından büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Büyük kongreye giderken bu yolda özellikle hep söyledim; Ömerleri bulacağız. Kararlarımız noktasında çok hassas davranacağız. Özellikle kadın ve gençlik kollarımızla da çok güçlü çıkışlar yapmak suretiyle inşallah kongrelerin ardından 2023’e farklı bir şekilde gitmiş olacağız. Hiç bir şey sizi yılgınlığa itmesin. Bazı çatlak sesler veya safsalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider. Ama işin aslı burada kalır. 7 düvel AK Partiye karşı bir gayretin içerisinde ama bizi asla koparamayacak. İnşallah bu gövdenin kökleri çok çok sağlam. Bu sağlam köklerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gayretlerinizi aynı şekilde bir çok ilde danışma meclislerimiz, ilçe danışma meclislerimiz ve İstanbul’da ilçe danışma meclislerimiz var. Bu teşkilatın nasıl oturduğunu gösteriyor. Nasıl bir sağlam zemin üzerinde olduğunu gösteriyor. İnşallah böylece güçlenerek kongrelerden çıkacak. Güçlü bir ülke olarak hazırlanacağız. Barış Pınarı harekatı dünyada sembolleşmiştir. Dünya ülkemiz şuanda barış pınarında kendisini ispat etmiştir. Burada bütün terör örgütlerine yönelik toplu bir mücadele verdiğimiz ortaya konulmuştur. Bu partiyi millet kurdu. Özellikle sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 düvel AK Parti’ye karşı bir gayretin içerisinde ama bizi asla koparamayacak
OYNAT 00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 düvel AK Parti’ye karşı bir gayretin içerisinde ama bizi asla koparamayacak
Afyonkarahisar'da AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' yapıldı. Toplantıya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hiçbir şey sizi yılgınlığa itmesin. Bazı çatlak sesler veya safsalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider. Ama işin aslı burada kalır. 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içerisinde ama bizi asla koparamayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millileşme hususunda gizli bir direniş var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millileşme hususunda gizli bir direniş var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, 'Kamuda ve özel sektörde ilaç, aşı ve cihaz üretimlerinin gerçek anlamda millileştirilmesi hususunda gizli bir direniş var. Yapılan tüm engellemeleri daha yakından takip altına alacağız' ifadelerini kullandı.


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