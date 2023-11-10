Cumhurbaşkanı Erdoğan 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere Riyad’a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.