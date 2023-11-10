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Cumhurbaşkanı Erdoğan 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere Riyad’a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’ı ziyaret edecek.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
19:07 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 19:57 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

ZİRVE OTURUMUNA HİTAP EDECEK

Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Riyad
#Olağanüstü İslam Zirvesi
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